Der unten stehende Tweet von Donald Trump brachte den Stein ins Rollen. Es ist im Extremfall die Erklärung eines Handelskrieges an die halbe Welt. Die Drohung, Zölle für Stahl (25 Prozent) und Aluminium (zehn Prozent) und womöglich auch auf die Einfuhr von Autos schockte die Märkte. In der EU wurden bereits Gegenmaßnahmen angedroht, die vor allem Regionen treffen, in denen Trump politisch unterstützt wird: Zölle auf landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Orangen, auf Burbon Whisky oder auf Harley Davidson Motorräder. Diese ersten Anzeichen eines Handelskrieges schickten die Börsen auf Talfahrt.

