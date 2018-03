Laut einer von SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), dem Marktführer für Identity Governance durchgeführten Studie ist der Mehrheit (65 Prozent) der befragten Unternehmen bewusst, wie wichtig es ist, den Zugriff auf die in Dateien gespeicherten Daten im Rahmen ihrer Identity-Governance-Strategie zu regeln. SailPoint befragte in dieser Woche die Teilnehmer des Gartner IAM Summit in London im Rahmen einer informellen Umfrage, und die Ergebnisse bestätigten diesen wichtigen und wachsenden Trend in Sachen Identity Governance.

"Im Rahmen der gleichen Gartner-Veranstaltung im vergangenen Jahr haben wir die Teilnehmer zu ihrer Bereitschaft zur Einhaltung der DSGVO befragt", sagte Kevin Cunningham, Chief Strategy Officer und Mitbegründer von SailPoint. "Im Rahmen dieser Diskussion fragten wir die Teilnehmer informell nach ihren Dateizugriffsregelungen und fanden heraus, dass etwa 40 Prozent der Befragten dies als Teil ihrer Identity-Governance-Strategie betrachteten. Somit ist der Anstieg auf 65 Prozent in diesem Jahr signifikant. Es ist großartig zu sehen, dass die Tendenz steigend ist und immer mehr Unternehmen verstehen, wie wichtig die Regelung des Zugriffs auf alle Anwendungen und alle Daten ist, unabhängig davon, wo sich diese Daten in ihrer Infrastruktur befinden. Besonders in Europa, wo eben diese Unternehmen im letzten Jahr eine Strategie für die Einhaltung der DSGVO-Richtlinien erarbeitet haben, wurde meiner Meinung nach schnell erkannt, dass die Regelung des Zugriffs auf Dateien für ihre Identitätsstrategie von entscheidender Bedeutung ist."

Die mit in Dateien, wie Dokumenten, Tabellen, Präsentationen und PDFs, gespeicherten Daten verbundenen Risiken sind erheblich. Der überwiegende Teil dieser Daten wird von einzelnen Mitarbeitern erstellt, extrahiert oder heruntergeladen und von verschiedenen Standorten aus, oft außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der IT-Abteilung, gespeichert und freigegeben. Wenn diese in Dateien gespeicherten sensiblen Daten nicht gesichert werden, erhöht sich nicht nur die Anzahl der Expositionspunkte im Falle einer Datenschutzverletzung, sondern auch das regulatorische Risiko.

Neue Datenschutzbestimmungen, einschließlich der DSGVO, die im Mai 2018 in Kraft treten wird, haben strenge Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten und sehen harte Strafen für ihre nicht ausreichende Sicherung vor. Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise ein Dokument mit den personenbezogenen Daten eines Kunden von einem Verkaufstool herunterlädt und dieses Dokument per E-Mail an einen Kollegen versendet, dann existieren diese personenbezogenen Daten nun auch außerhalb eines geschützten, strukturierten Systems eines Systems, das normalerweise hinter der Unternehmensfirewall mit strengen Sicherheits- und Identitätskontrollen besteht und das Unternehmen wird Risiken und einem Verstoß gegen Vorschriften wie die DSGVO ausgesetzt.

"Bei SailPoint arbeiten wir mit mittelständischen und großen Unternehmen zusammen, und der Schutz sensibler in Dateien gespeicherter Daten hat für unsere Kunden oberste Priorität. Der effektivste Weg, diese Daten zu schützen, besteht darin, den Zugriff darauf zu regeln", sagt Paul Trulove, Senior Vice President von SecurityIQ. "Für die Identität zuständige Abteilungen haben schnell erkannt, dass dies die Sicherheit verbessert und die Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO gewährleistet. Unternehmen müssen alle digitalen Identitäten über alle Anwendungen und Daten hinweg verwalten, und sie können es sich nicht leisten, Daten bei ihren Identitätsprogrammen nicht zu berücksichtigen. Die Umfrage aus dieser Woche bestätigt, dass IT-Leiter dies erkennen."

Die Identity-Governance-Plattform von SailPoint ermöglicht es Unternehmen, herauszufinden, wo sich sensible Daten befinden, Zugriffskontrollen einzurichten und Einblicke in Echtzeit über lokale und Cloud-Speichersysteme zu erlangen, was Unternehmen dabei hilft, strenge Vorschriften wie die DSGVO besser zu erfüllen. Mit einem ganzheitlichen Identity-Governance-Programm können die für die Identität zuständigen Mitarbeiter Sicherheitsbedrohungen besser adressieren, Compliance sicherer gewährleisten und das Unternehmen stärken, indem sie sicherstellen, dass die richtigen Personen den richtigen Zugang zu den richtigen Informationen haben.

