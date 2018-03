Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny hat die atomare Aufrüstung seines Landes verteidigt. "Russland braucht das atomare Gleichgewicht mit den USA und muss es bewahren und ausbauen", sagte Nawalny der "Welt" (Donnerstagausgabe) und den Zeitungen der Leading European Newspaper Alliance (LENA).

"Vielleicht ist das altmodisch, aber die Gefahr gegenseitiger Zerstörung ist eine Garantie der Sicherheit weltweit." Russland müsse zwar "mit dem Westen zusammenarbeiten", sagte Nawalny. Es müsse aber vorbereitet sein, "solange weltweit Atomwaffen angehäuft werden, in Nordkorea, in Pakistan". Auch gegen die USA müsse Russland gewappnet sein.

"Die USA sind sicher kein schrecklicher Ort, wie es die Kreml-Propaganda weismachen will", sagte Nawalny. "Aber wer weiß, wer mal im Weißen Haus sitzt? Heute ist es Trump und morgen jemand Schlimmeres." Der russische Präsident Wladimir Putin hatte vor wenigen Tagen in einer Rede die atomare Aufrüstung seines Landes angekündigt und mehrere neue Waffensysteme vorgestellt. Alexej Nawalny gilt als profiliertester Gegner Putins.

Die Behörden hatten seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl am 18. März abgelehnt. Der Oppositionelle machte trotzdem Wahlkampf - und will die während der Kampagne entstandene Bewegung nach der Wahl in eine Partei überführen.