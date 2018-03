Berlin (ots) - Die gute Nachricht zuerst: Es ist besser geworden in Berlins Bürgerämtern. Mit etwas Glück bekommt man am nächsten Tag einen Termin. Ein normal funktionierendes Bürgeramt macht aber noch lange keine leistungsfähige Verwaltung aus. Der Wirtschaftsclub VBKI stellt einen "Notstand in Berlin" fest und schlägt vor, Aufgaben an externe Experten zu übertragen, weil die Behörden niemals die nötigen 10.000 Neueinstellungen jedes Jahr schaffen würden. Tatsächlich hat die Debatte um die Modernisierung der Berliner Verwaltung eine neue Qualität gewonnen. Jetzt hat sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller verpflichtet, moderne Steuerungsinstrumente, Servicegedanken und Leistungskriterien tatsächlich einzuführen. Es geht um Berlins Zukunft. Die sieht ohne leistungsfähige Behörden mau aus.



Der ganze Kommentar unter https://www.morgenpost.de/meinung/articl e213656653/Die-Verwaltungsreform-muss-in-diesem-Jahr-vorankommen.html



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de