SCHAUMBURG, Illinois, USA, 8. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 14. Oktober 2017 erhielt IHMA Europe Sàrl mit Sitz in Monthey im Wallis, Schweiz, die Akkreditierung durch das College of American Pathologists (CAP). Mit dieser wichtigen Entwicklung sind nun beide IHMA-Einrichtungen in den USA und Europa CAP-akkreditiert. Diese Akkreditierungen sind ein weiterer Fortschritt in IHMAs weltweitem Engagement für höchste Qualität der wichtigsten klinisch-mikrobiologischen Labordienstleistungen, die für die Bereitstellung rechtzeitiger und genauer Ergebnisse zur Unterstützung klinischer Antiinfektiva-Studien und globaler Beobachtungsstudien auf weltweiter Basis unerlässlich sind.

Der Chief Executive Officer von IHMA Europe, Dr. Stephen Hawser, sagte: "Die CAP-Akkreditierung ist eine wirklich positive Anerkennung der hohen Qualität der Dienstleistungen, die IHMA Europe für die pharmazeutische und biotechnologische Branche erbringt, um die Entwicklung antimikrobieller Produkte zu unterstützen."

Jack Johnson, President und CEO von IHMA, erklärte: "Es war unser Wunsch, die beiden Laboratorien zu globalisieren, um unseren Kunden aus der Pharma- und Biotechnologiebranche versichern zu können, dass alle von IHMA und IHMA Europe erbrachten Dienstleistungen exakt gleich sind und die höchsten Standards und Qualitätsstandards unserer Branche erfüllen. Die CAP-Akkreditierung bietet diese Plattform."

Über IHMA, Inc. und IHMA Europe Sàrl

IHMA ist in Schaumburg, Illinois (USA), und im schweizerischen Monthey ansässig und war in den vergangenen 25 Jahren ein führender Anbieter von Services im Bereich der Entwicklung antimikrobieller Arzneimittel. Unsere Laboreinrichtungen in den USA und Europa arbeiten mit Kunden aus der Biotechnologie-, Pharma- und Diagnostikindustrie weltweit zusammen. IHMA ist ein führendes, unabhängiges Labor, das sich auf Beobachtungsstudien und klinische Studien spezialisiert hat, wichtige Meilensteine entlang des Weges von der Arzneimittelentwicklung bis zur Vermarktung. IHMA nutzt modernste Technologien, die zu erstklassigen Tests und Daten sowie zu soliden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen. Die Services von IHMA können so angepasst werden, dass sie optimal auf die individuellen Testanforderungen der Kunden abgestimmt sind. Dies gewährleistet den Erfolg bei der Arzneimittelentwicklung, der Vermarktung und dem Post-Marketing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von IHMA unter: www.ihma.com (http://www.ihma.com/)

KONTAKTINFORMATIONEN

