Andersen verzeichnet erhebliches Wachstum für 2017 in Lateinamerika und weltweit

Andersen Global freut sich, die Ernennung der Vorstandsmitglieder für die Region Lateinamerika, die die globale Organisation durch Beratung und Orientierung in für den Erfolg der Organisation wichtigen Fragen bei der Weiterführung des beispiellosen Wachstums auf dem Kontinent unterstützen sollen, bekanntgeben zu dürfen. Der Vorstand setzt sich aus acht hervorragenden Steuer- und Rechtspartnern von Andersen Global-Mitgliedsfirmen zusammen, die an der Seite von Mark Vorsatz, Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO, die strategischen und betrieblichen Leitlinien in Lateinamerika vorgeben werden.

Die Ernennung des Vorstands für die Region folgt auf eine vierjährige Phase starker Expansion von Andersen in Lateinamerika, die seit 2013 mit der Präsenz an 12 Standorten in mehreren wichtigen Wirtschaftszentren Mexiko, Guatemala, Panama, Chile, Uruguay, Ecuador und Brasilien durch Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner einhergeht.

Die Mitglieder des neuen Vorstands der Region Lateinamerika sind in ihren jeweiligen Märkten anerkannte Führungskräfte. Die Mitglieder sind:

Leonardo Mesquita , Regional Managing Director für Lateinamerika (São Paulo) Vorsitzender

, Regional Managing Director für Lateinamerika (São Paulo) Irene Itzel Bolivar Cisneros , Partnerin bei Rivera Bolivar y Castañeda Asociados (Panama)

, Partnerin bei Rivera Bolivar y Castañeda Asociados (Panama) Gil Andrés Lara Morales , Partner bei Andersen Tax Legal in Mexiko (Mexiko-Stadt)

, Partner bei Andersen Tax Legal in Mexiko (Mexiko-Stadt) Bernardo Oliveira , Partner bei Andersen Tax Legal in Brasilien (São Paulo)

, Partner bei Andersen Tax Legal in Brasilien (São Paulo) Stuardo Ralon , Office Managing Director bei Ralon Orellana Associates (Guatemala)

, Office Managing Director bei Ralon Orellana Associates (Guatemala) Juan Landa Tobar, Managing Partner bei Andersen Tax (Chile)

Darüber hinaus gehören folgende Partner von Kooperationspartnern dem Vorstand als beigeordnete Vorstandsmitglieder an:

Mauricio Durango , Partner bei FidesProfile (Ecuador)

, Partner bei FidesProfile (Ecuador) Juan Federico Fischer, Partner bei Fischer Schickendantz (Uruguay)

"Die Einrichtung unseres ersten Vorstands auf regionaler Ebene ist ein wichtiges Etappenziel unserer im Wachstum begriffenen Firma. Jede dieser Personen verkörpert den Geist unserer weltweiten Organisation und bringt Führungsqualität und ihre unverwechselbare Perspektive in diese regionale Zuständigkeit ein", erklärte Mark Vorsatz. "Es ist sehr wichtig, dass wir im Zuge unseres Wachstums eine partizipatorische Führung haben, die im besten Interesse der Partner handelt und alle Aspekte in Bezug auf die weitere Expansion und das Wachstum der Firma abdeckt. Andersen Global wird von den Erkenntnissen und der Ausrichtung dieser Partner profitieren. Ich freue mich darauf, mit ihnen in dieser Funktion zusammenzuarbeiten."

Andersen Global ist in Lateinamerika gewachsen, hat aber auch seine Präsenz in anderen Teilen der Welt ausgebaut. Im Jahr 2017 kamen 35 neue Standorte auf fünf Kontinenten zur globalen Organisation hinzu.

Leonardo Mesquita, Regional Managing Director für Lateinamerika und Vorstandsvorsitzender der Region, erläuterte: "Die Unternehmen kennen das Engagement von Andersen, wenn es darum geht, Steuer- und Rechtsdienstleistungen anzubieten, deren Qualität weltweit ihresgleichen sucht. Die Kundenbedürfnisse haben uns dazu motiviert, unsere schnelle globale Expansion in dem Maße zu beschleunigen, in dem Unternehmen und Einzelpersonen die Vorteile erkennen, die unsere Struktur und Kultur bietet: nahtloser, klassenbester Service und Lösungen in der Steuer- und Rechtsberatung ohne die Art von Konflikten, wie sie in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auftreten können."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 86 Standorten präsent.

