Freiburg (ots) - Dass die Mitglieder der Gruppe jetzt nicht nur wegen versuchten Mordes, sondern auch wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden sind, ist konsequent und begründet. Auch Feierabendterroristen sind Terroristen. Wer sich, wie die Angeklagten, erst in einer dubiosen Bürgerwehr organisiert und dann in geheimen Chatgruppen zu Sprengstoffattacken verabredet, darf sich nicht mit dem Hinweis herausreden, man sei doch nur Teil jener vielen gewesen, denen Zuzug und Unterbringung von Asylbewerbern nicht gepasst hätten. Ja, es stimmt: Es hat seinerzeit gerade in Ostdeutschland massive Proteste gegeben. Deren Parolen waren nicht selten widerwärtig, aber durch die Meinungsfreiheit gesetzlich gedeckt. Menschenverachtende Taten sind es nicht. http://mehr.bz/khs56g



