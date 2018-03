Der Investor wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe von Trumps Zoll-Plänen vorher gewusst. Für den Abstoß von Manitowoc-Aktien habe es gute Gründe gegeben.

US-Investor Carl Icahn wehrt sich gegen Spekulationen, er habe von Trumps Strafzöllen gewusst und deswegen Anteile an einem Unternehmen verkauft, das stark von Stahl abhängig ist. "Jede Andeutung, dass wir von Trumps Ankündigung zu den neuen Zöllen auf Stahlimporte im Vorfeld wussten, ist kategorisch falsch", schrieb Icahn am Mittwoch in einer Stellungnahme, die er auf seiner Webseite veröffentlichte. "Wir verringerten unsere Anteile an Manitowoc aus berechtigten Investitionsgründen", heißt es darin weiter.

