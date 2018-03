Florida will das Mindestalter bei Waffenkäufen auf 21 Jahre anheben. Fast zeitgleich gibt es im benachbarten Alabama eine tödliche Schießerei an einer Schule.

Der US-Staat Florida ist in einer Reaktion auf das Massaker an einer Schule mit 17 Toten einer Verschärfung seiner Waffengesetze näher gerückt. Nach dem Senat verabschiedete am Mittwochabend auch das Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf, der das Mindestalter bei Waffenkäufen auf 21 Jahre anheben würde. Der Entwurf geht jetzt zur Unterzeichnung an Gouverneur Rick Scott.

Im Nachbarstaat Alabama starb am Mittwoch eine 17-Jährige bei einer "unbeabsichtigten Schießerei" an einer ...

