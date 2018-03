BERLIN (dpa-AFX) - Trotz kräftiger Konjunktur sind im vergangenen Jahr mehr als 153 950 Arbeitslose fünf Jahre und länger ohne Job gewesen. Das zeigt eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit, auf die die Linke im Bundestag aufmerksam machte. Die Linke-Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann sprach von einem "Skandal". Insgesamt gab es im Januar mehr als 868 000 Langzeitarbeitslose, also Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos waren.

"Wir fordern die Einrichtung eines öffentlichen geförderten Beschäftigungssektors mit 200 000 voll sozialversicherungspflichtigen existenzsichernden Arbeitsplätzen", sagte Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Union und SPD wollen in einer neuen Koalition Langzeitarbeitslosigkeit vorrangig angehen, wie Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Mittwoch ankündigte. "Wir wollen Vollbeschäftigung in unserem Land", sagte er. "Langzeitarbeitslose sind eine besondere Herausforderung."

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) kritisiert dabei den Plan eines sozialen Arbeitsmarkts, also staatlich bezuschusster Jobs. "Wir halten das für problematisch und riskant", sagte IW-Beschäftigungsexperte Holger Schäfer der dpa. Es sei zweifelhaft, ob staatlich bezahlte Jobs wirksam zu einer Eingliederung auf dem normalen Arbeitsmarkt führten./bw/DP/zb

AXC0007 2018-03-08/05:21