PEKING (dpa-AFX) - China hat die USA und Nordkorea dazu aufgerufen, zügig die in Aussicht gestellten Gesprächen aufzunehmen. Die Parteien sollten "?besser früher als später"?? in gemeinsamen Dialog treten, sagte Chinas Außenminister Wang Yi am Donnerstag am Rande des Volkskongresses in Peking.

Die vorangegangene Annäherung zwischen Nord- und Südkorea bezeichnete Wang Yi als "wichtigen Schritt in die richtige Richtung"?. Nun sei es an allen Parteien, ihre Aufrichtigkeit unter Beweis zu stellen und an einem Friedensmechanismus zu arbeiten.

Die nun eintretende Entspannung sei möglich gewesen, weil Nordkorea während der olympischen Winterspiele keine weitere Raketentests durchführte und die USA und Südkorea zugleich auf Militärmanöver in der Region verzichtet hätten. China habe schon lange eine solche Politik der Zurückhaltung gefordert.

"?Obwohl nun Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, wird die bevorstehende Reise nicht einfach"?, sagte Wang Yi weiter.

Südkorea hatte zuvor erklärt, Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe im Gegenzug für Sicherheitsgarantien Gespräche mit den USA über das Atomprogramm seines Landes in Aussicht gestellt. Zudem vereinbarten Nord- und Südkorea einen Gipfel zwischen Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In im April./jpt/DP/zb

