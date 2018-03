TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft ist im Schlussquartal 2017 deutlich stärker gewachsen als gedacht. Die Wirtschaftsleistung der Nummer Drei der Weltwirtschaft sei zwischen Oktober und Ende Dezember hochgerechnet auf ein Jahr um revidiert 1,6 Prozent gewachsen, teilte die Regierung am Donnerstag in Tokio mit. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker auf Basis vorläufiger Daten ein Wachstum von 0,5 Prozent errechnet. Damit wächst die japanische Wirtschaft das achte Quartal in Folge und somit so lange wie seit 1989 nicht mehr.

Allerdings verlangsamte sich das Tempo. So war das Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal noch um revidierte 2,4 Prozent gewachsen. Die Unternehmensinvestitionen erhöhten sich vierten Quartal um ein Prozent statt zunächst geschätzter 0,7 Prozent zum Quartal. Der private Konsum, der in Japan zu rund 60 Prozent zur Wirtschaftsleistung beiträgt, legte um 0,6 statt 0,3 Prozent zu./ln/DP/zb

