HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Wahlen in Italien:

"Italien ist in der Vergangenheit nicht an der Union gescheitert, sondern stets an sich selbst. Das wissen auch die meisten Italiener. Italians first? Wer die EU nicht will, auch das sollte man den Italienern sagen, wird schnell von anderen Mächten abhängig werden, etwa von China. Das Versprechen von Souveränität, mit dem die Nationalisten locken, führt in die Irre. Die Populisten haben Brüssel den Kampf angesagt. Die Union hat allen Grund, darauf mit Selbstbewusstsein zu reagieren, ohne aber überheblich zu werden. Dafür reicht ein einfacher Satz, ganz ohne den üblichen EU-Pomp: Diese Union ist nicht perfekt, sie wird es nie sein. Aber sie ist immer noch die beste Idee, die derzeit im Angebot ist."/yyzz/DP/she

