KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Frauentag:

"Frauen müssen nicht gefördert werden. Sie sind richtig so, wie sie sind. Sie müssen nur die Gelegenheit erhalten, ihre Stärken einzubringen. In der deutschen Wirtschaft wächst zwar der Anteil an Frauen in Führungspositionen, aber im Schneckentempo. Wenn es so weitergeht, ist erst im Jahr 2058 die Hälfte der Macht in Frauenhand. So viel Zeit haben wir nicht. Der Verzicht auf weibliche Führungsfähigkeiten lähmt Arbeitswelt und Gesellschaft. Auch ihren männlichen Teil. Kognitive Vielfalt der Perspektiven und Herangehensweisen sind Voraussetzungen, um komplexe Probleme lösen zu können. Die US-Neurobiologin Louann Brizendine sagt, Frauen liege das Wir näher als das Ich. Was für das Führen von Teams ja nicht die schlechteste Voraussetzung ist."/yyzz/DP/she

