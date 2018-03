DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zum möglichen Handelskrieg USA/Europa:

"Die EU muss aufpassen, dass sie sich von Trump nicht in eine Eskalationsspirale hineinziehen lässt. In einem offenen Handelskrieg gibt es keine Gewinner. Zwar betont EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, dass die vorbereiteten Vergeltungsmaßnahmen "total legal" seien und den WTO-Regeln entsprächen. Ob das wirklich so ist, können letztlich aber nur die Schiedsrichter in Genf selbst entscheiden. Brüssel sollte deshalb parallel zu seinen Vergeltungsdrohungen ein WTO-Schiedsverfahren einleiten, um die Argumente beider Seiten prüfen und den Konflikt schlichten zu lassen. Nur so lässt sich die Wahrheit von Propaganda unterscheiden. Wie der Rechtsstaat nicht vor Gesetzesbrechern kapitulieren und zur Willkür greifen kann, darf die internationale Gemeinschaft nicht ihre Regeln über Bord werfen, weil jemand foul spielt."/yyzz/DP/she

