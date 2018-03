LÜBECK (dpa-AFX) - Der Dräger-Konzern hat nach vorläufigen Geschäftszahlen im vergangenen Jahr bei Umsatz und Ergebnis zugelegt. Die endgültigen Daten will der weltweit führende Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik am Donnerstag (09.00 Uhr) in Lübeck vorlegen. Nach den im Januar veröffentlichten Geschäftszahlen ist der Umsatz im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf rund 2,6 Milliarden Euro gestiegen. Währungsbereinigt lag das Wachstum danach bei 3,2 Prozent und damit leicht über dem vom Unternehmen erwarteten Wert von drei Prozent. Die Ebit-Marge - also das Verhältnis des Ergebnisses vor Steuern und Zinsen zum Umsatz - lag danach 2017 zwischen 5,8 und 6,1 Prozent. 2016 hatte sie 5,4 Prozent betragen./ems/DP/das

