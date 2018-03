Die designierte Bildungsministerin Anja Karliczek ist "CDU pur" - inklusive familienbetriebenem Dorfhotel, drei Kindern und christlichem Optimismus. Wofür steht die Frau aus dem Tecklenburger Land?

Seit mehr als 100 Jahren gehört das Hotel Teutoburger Wald der Familie der künftigen CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek. Es liegt am Ende einer stillgelegten Bahnstrecke am Rande des westfälischen Dorfes Brochterbeck, früher war hier mal eine Bahngaststätte. Inzwischen kennzeichnet das Hotel mit 50 Zimmern und 48 Mitarbeitern eine Mischung aus Tradition und Zeitgeist, wie die Partei, der Karliczek angehört: viel alte Bausubstanz, aber mit ausladenden neuen Anbauten, etwa einem Hallenbad. An der weißen Außenfassade ist die Plastik eines röhrenden Hirsches montiert, drinnen können Gäste Yogakurse buchen. Auf der Speisekarte steht ein Dutzend verschiedener Sahnetorten, alle sind hausgemacht aus regionalen Bioprodukten.

An einem Samstagnachmittag steht die Frau, die Kanzlerin Angela Merkel zur Ressortchefin für die Zukunftsthemen Bildung und Forschung machen will, im Restaurant und strahlt. Anja Karliczek, faltenfreie rosa Bluse unter blauer Strickjacke, dezenter Goldschmuck, sehr fester Händedruck, ist dreifache Mutter, gelernte Bankkauffrau und Betriebswirtin. Sie sitzt erst seit 2013 im Bundestag, doch schon im ersten Jahr fiel sie Unionsfraktionschef Volker Kauder auf. Der machte sie zur Parlamentarischen Geschäftsführerin und gab ihr damit einen Job, bei dem Politiker Managementqualitäten beweisen können. Nun soll es wieder Kauder gewesen sein, der Karliczek der Kanzlerin empfahl.

Vom Angebot, das Bildungsministerium zu übernehmen, war Karliczek selbst überrascht. Sie dachte zunächst, sie habe sich verhört und ihr werde ein Posten als Staatssekretärin angeboten. Nun will sie sich Zeit für die Einarbeitung nehmen. Zwei Ziele hat sie sich allerdings schon ...

