RIB Software schafft es diese Woche die leichte Seitwärtsbewegung zu beenden und startet mit einer starken Aufwärtsbewegung durch. Die RIB Software SE hat wie vermutet in dieser Woche bisher eine starke Performance hingelegt. Mit Blick auf den 360-Tage-Trend sehen wir, dass die Aktie mehr als 21 Euro an Wert dazugewonnen hat. Im letzten Monat ging es sogar um sechs Euro nach oben und dieser Trend scheint anzuhalten. Denn auch in der letzten Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...