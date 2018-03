Der Aufwärtstrend von Puma hält nun mehr als einen Monat an und sollte sich auch fortsetzen! Mit Blick auf das letzte Jahr sieht man welchen enormen Sprung der Wert der Aktie gemacht hat. Sie stieg um satte 76 Euro in den letzten 360 Tagen an! Auch im letzten Monat bestätigte die Aktie den Trend und gewann um 35 Euro an Wert. In der letzten Woche setzte eine leichte Seitwärtsbewegung ein wodurch die Aktie nur vier Euro an Wert gewann. Am Mittwoch ...

