Die ProSiebenSat.1 Aktie hat nach zahlreichen Kursgewinnen ein leichtes Minus in den letzten Tagen einstecken müssen. Der Abwärtstrend begann an 28. Februar bei einem Wert von 32,54 Euro und endete am Dienstag den 06. März bei einem Wert von 28,13 Euro. Also verlor die Aktie in dem Zeitraum knapp 4,41 Euro. Blicken wir insgesamt auf das letzte Jahr, sehen wir, dass die Aktie rund 10 Euro an Wert verloren hat. Auch mit Blick auf den letzten Monat ...

