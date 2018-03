Zürich (awp) - Die Privatbank Julius Bär geht eine strategische Partnerschaft im Bereich Vermögensverwaltung in Thailand ein. Man habe am (heutigen) Donnerstag ein Abkommen zur Bildung eines Joint Ventures (JV) mit der thailändischen Siam Commercial Bank (SCB) unterzeichnet, heisst es in einer Mitteilung der Zürcher Bank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...