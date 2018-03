Basel - Die europäische Weltraumorganisation ESA schickt 2020 einen Rover ins All, der die Marsoberfläche auf Anzeichen von Leben untersuchen soll. Mit an Bord ist auch eine in der Schweiz entwickelte hochauflösende Kamera. Forschende der Universität Basel testen zurzeit die Nutzung der Kamera in einer künstlichen Marslandschaft.

Ziel der europäisch-russischen Mission ExoMars ist die Suche nach möglichen Hinweisen auf gegenwärtiges oder früheres Leben auf dem Mars. An Bord des Rovers wird sich unter anderem der Close-Up Imager (CLUPI) befinden, eine Kamera für hochauflösende farbige Nahaufnahmen.

CLUPI wird an der Aussenseite des Rovers befestigt und dient sozusagen als Lupe zur Untersuchung von Gesteinen und Bohrkernproben. Forscher der Universität Basel simulieren zurzeit den Betrieb der Kamera im Technologiezentrum Witterswil.

Ein Marsgarten als Testgelände

Der Geograf Nikolaus Kuhn von der Universität Basel ist Teil des «Science Teams», das CLUPI betreut. Bevor die ...

