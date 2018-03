Osnabrück (ots) - Niedersachsens Europa-Ministerin um deutschen Hering besorgt



Honé: Bei Brexit-Verhandlungen Interessen deutscher Hochseefischer stärker berücksichtigen



Osnabrück. Niedersachsens Europa-Ministerin Birgit Honé (SPD) hat die EU-Kommission aufgefordert, bei den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien stärker die Interessen der europäischen und deutschen Fischer zu berücksichtigen. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagte die derzeitige Vorsitzende der Europaministerkonferenz: "Die deutschen Hochseefischer erwirtschaften ihren Umsatz zu zwei Dritteln in britischen Hoheitsgewässern. Die Kommission muss darauf drängen, dass das auch nach einem Brexit möglich bleibt."



Andernfalls sei die Zukunft des deutschen Industriezweiges gefährdet, sagte Honé. Deutscher Hering komme beispielsweise überwiegend aus britischen Gewässern. Die EU-Kommission müsse in den Verhandlungen mit London die Frage nach Fangquoten und -gründen mit denen nach Absatzmärkten verbinden. Honé: "Die Briten wollen ihren Fisch schließlich auch verkaufen. Das sollten sie bei den Brexit-Verhandlungen bedenken."



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207