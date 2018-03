Der amerikanische Konzern ABM Industries (ISIN: US0009571003, NYSE: ABM) wird eine Quartalsdividende von 0,175 US-Dollar je Aktie an seine Investoren auszahlen. Dies ist die 208. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge. Die Ausschüttung erfolgt am 7. Mai 2018 (Record date: 5. April 2018). Damit zahlt der Konzern, mit Sitz in New York, auf das Gesamtjahr gerechnet unverändert 0,70 US-Dollar an die Anteilsinhaber ...

