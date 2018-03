The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0ZCZ0 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA ANVH XFRA DE000A1HG1J8 ALLIANZ FIN. II 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1R0Z36 SACHSEN-ANH.LS13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2QR7 BAY.LDSBK.IS 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JRW2 DZ BANK IS.C39 13/18 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6AD2 DEKABANK DGZ IHS.807 ZFL BD01 BON EUR N

CA XFRA HK0000142486 AIA GROUP LTD 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US89114QAZ19 TORONTO-DOM. BK 2018 MTN BD02 BON USD N

CA TDBD XFRA US89114QB239 TORONTO-DOM. BK 2018 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0324963932 ROSNEFT FINAN. 07/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1200750120 M.BENZ (AU)PAC. 15/18 MTN BD02 BON AUD N