The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A208R5 EGGER HOLZWER. 18-UND.FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA CH0404322205 ZUGER KT.BK 18-28 BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G9J46 GREEN HERITAGE ANL 18/38 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSG32 IKB DT.IND.BK.MTN 18/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSG40 IKB DT.IND.BK.MTN 18/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSNU4 KRED.F.WIED.18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5FN2 BAY.LDSBK.IS.VAR 18/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MN2 COBA MTH S.P21 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AB96 DZ BANK CLN E.9463 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACA6 DZ BANK CLN E.9464 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACB4 DZ BANK CLN E.9465 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACC2 DZ BANK CLN E.9466 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UE69 DZ BANK IS.A885 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PQM1 DEKA USD FESTZINS 18/22 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000HLB4SX1 LB.HESS.THR. IHS 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4SY9 LB.HESS.THR. IHS 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4SZ6 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P2C3 LBBW GM-FLOATER 18/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P2D1 LBBW GM-FLOATER 18/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0K03 LAND NRW MTN-LSA 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA US912810SA79 US TREASURY 2048 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1790069790 TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1790280694 KOMMUNEKREDIT 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA KY2A XFRA BMG8827A1128 13 HOLDINGS LTD HD-,20 EQ00 EQU EUR N