FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

F5L XFRA AU000000FXL1 FLEXIGROUP LTD 0.024 EUR

HDE XFRA AU000000BRG2 BREVILLE GROUP LTD 0.104 EUR

A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.604 EUR

0EU XFRA AU000000RWC7 RELIANCE WORLDWIDE CORP. 0.022 EUR

0PX XFRA PHY689911352 PHILEX MNG. CORP. PP 1 0.001 EUR

BZU XFRA NZAIRE0001S2 AIR NEW ZEALAND O.N. 0.076 EUR

1PK XFRA GB0009633180 DECHRA PHARMACEUT. LS-,01 0.082 EUR

RPH1 XFRA US03486T2024 ANGLO AMER.PL. SP.ADR 1/6 0.040 EUR

3EAG XFRA AU000000GEM7 G8 EDUCATION LTD 0.063 EUR

32Z XFRA AU000000S320 SOUTH32 LTD 0.059 EUR

2PR3 XFRA TH7595010R10 PRUKSA HLGDS -NVDR- BA 1 0.019 EUR

EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.056 EUR

8BA XFRA TH4403010010 BANGKOK AIRWAYS-FGN- BA 1 0.005 EUR

7MY XFRA AU000000MYO9 MYOB GROUP LTD 0.036 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.272 EUR