FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OHP XFRA GB0006825383 PERSIMMON PLC LS-,10 1.396 EUR

GBE XFRA GB0002074580 GENUS PLC LS-,1 0.090 EUR

BIL XFRA GB0000566504 BHP BILLITON DL-,50 0.443 EUR

GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.056 EUR

4QVA XFRA TH0979010R13 SIAMGAS+PETROCH.NVDRS BA1 0.026 EUR

AZJ XFRA US0044461004 ACETO CORP. DL-,01 0.052 EUR

31D1 XFRA CH0030486770 DAETWYLER HLDG INH.SF0,05 2.572 EUR

14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.143 EUR

M1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.081 EUR

MGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.266 EUR

OCKA XFRA CA4436281022 HUDBAY MINERALS INC. 0.006 EUR

35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.060 EUR

QBE XFRA AU000000QBE9 QBE INSURANCE GRP 0.025 EUR

JUB XFRA AU000000JIN0 JUMBO INTERACTIVE LTD 0.047 EUR

46M XFRA AU000000QMS6 QMS MEDIA LTD 0.006 EUR

BPS XFRA AU000000BPT9 BEACH ENERGY LTD. 0.006 EUR

BHP1 XFRA AU000000BHP4 BHP BILLITON DL -,50 0.443 EUR

AUX XFRA AU000000ASX7 ASX LTD. 0.675 EUR

KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.504 EUR

MIS XFRA AU000000MVF3 MONASH IVF GROUP LTD 0.021 EUR

PMC XFRA AU000000PME8 PRO MEDICUS LTD. 0.016 EUR

6LK XFRA US64121N1090 NETWORK-1 TECH.INC.DL-,01 0.040 EUR

2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.508 EUR

LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.110 EUR

1HP1 XFRA GB00BLWF0R63 REDDE PLC LS -,001 0.061 EUR

FL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.161 EUR

IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.052 EUR

15B XFRA ID1000127806 SEMEN BATURAJA RP 100

12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.348 EUR

UMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.234 EUR

7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.717 EUR

UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.274 EUR

7SC XFRA AU000000SDA9 SPEEDCAST INTL LTD 0.030 EUR

76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.290 EUR

U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.030 EUR