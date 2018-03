FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 1 0.242 EUR

XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %

C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %

7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.201 EUR

RKQ XFRA AU000000RRL8 REGIS RESOURCES LTD. 0.050 EUR

M1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.064 EUR

WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.274 EUR

WB8 XFRA US95709T1007 WESTAR ENER. DL 5 0.322 EUR

UWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.375 EUR

WMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.419 EUR

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.371 EUR

UNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.604 EUR

PA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.580 EUR

TXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.081 EUR

SWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.508 EUR

SBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.145 EUR

SP2 XFRA US82481R1068 SHIRE PLC ADR/3 LS-,05 0.720 EUR

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.381 EUR

RN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.073 EUR

PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.330 EUR

O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.169 EUR

OCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.484 EUR

OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.621 EUR

NT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.338 EUR

MNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.201 EUR

MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.097 EUR

LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.218 EUR

LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.484 EUR

KMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.806 EUR

ROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.097 EUR

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.387 EUR

AF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 0.435 EUR

EDG XFRA US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.034 EUR

GPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.580 EUR

8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.306 EUR