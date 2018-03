FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DWSU XFRA LU0193173159 DB PM COMFORT-BALANCE U 1.200 EUR

DWSW XFRA LU0193173233 DB PM COMFORT-WACHSTUM U 0.900 EUR

P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.099 EUR

RIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.024 EUR

17W XFRA AU000000WTC3 WISETECH GLOBAL LTD 0.007 EUR

FF95 XFRA LU0740822977 DE.INV.I-GERMAN EQTS. LD 1.252 EUR

HVJA XFRA LU0363470237 DE.INV.I-GL.INFRASTR. LD 5.750 EUR

DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.161 EUR

FP7V XFRA LU0507266061 DE.INV.I-TOP DIVID. LD 4.350 EUR

3EC XFRA IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC DL -,01 0.532 EUR

TM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.201 EUR

CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.266 EUR

LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.453 EUR

LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.254 EUR

FGM1 XFRA LU0989117667 DEUTSCHE MULTI OPPORTU.LD 1.730 EUR

2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.108 EUR

0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.242 EUR

D2G XFRA DK0060094928 ORSTED A/S DK 10 1.208 EUR

FP7N XFRA LU0599946976 DEU.CONCEPT-KALDEM.LD 0.840 EUR

FKN6 XFRA LU0781237705 DE.INV.II-EUR.TOP DIV. LD 4.390 EUR

5NN XFRA DK0060580512 NNIT A/S NAM. DK 10 0.309 EUR