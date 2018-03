FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SNY XFRA US8110651010 SCRIPPS NETW.INT.A DL-,01

CRG XFRA IE0001827041 CRH PLC EO-,32

STD XFRA GB0004082847 STAND. CHART. PLC DL-,50

4AS XFRA FR0004176535 ASTELLIA EO -,50

9TP XFRA US8826101086 TEXAS PAC.LD TR.CPI DL-16

1BC2 XFRA CA69776P1018 PAN ANDEAN MINERALS