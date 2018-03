FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.03.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KKE XFRA JP3294600006 HITACHI KOK.

MTA XFRA FI0009003727 WAERTSILAE

GDGF XFRA US12531Q2049 CGG SA ADR 1 EO-,40

TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01

2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.