Peking - Mitten im sich verschärfenden Handelskonflikt zwischen den USA und exportstarken Nationen giessen neue Daten aus China Öl ins Feuer. Im Februar seien die Exporte Chinas in die Vereinigten Staaten um 46 Prozent auf 31,7 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das nationale Statistikbüro am Donnerstag in Peking mit.

Der Wert der Importe US-amerikanischer Waren ging dagegen um knapp fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...