[pic1Tagesgewinner war am Mittwoch YY Inc. mit 6,37% auf 126,33 (231% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,32%) vor AT&S mit 6,34% auf 22,65 (92% Vol.; 1W 2,26%) und FACC mit 5,39% auf 21,50 (124% Vol.; 1W 0,00%). Die Tagesverlierer: Gazprom mit -4,94% auf 3,85 (61% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,45%), Zumtobel mit -3,24% auf 8,22 (101% Vol.; 1W -6,53%), bet-at-home.com mit -2,86% auf 91,55 (194% Vol.; 1W -8,81%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (38997,9 Mio.), Royal Dutch Shell (28491,42) und Amazon (12115,54). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei YY Inc. (231%), GFT Technologies (216%) und bet-at-home.com (194%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Aixtron mit 35,39%,...

