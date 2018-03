DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern geht mit gebremstem Optimismus in sein Jubiläumsjahr. Nach einem Dämpfer im operativen Geschäft im vergangenen Jahr stellt das ältesteste deutsche Pharma- und Chemieunternehmen für 2018 ein moderates organisches Umsatzwachstum in Aussicht. Dabei dürften negative Währungseffekte das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 4 bis 6 Prozent belasten, wie Merck bei der Vorlage seiner Bilanz am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Aber auch währungsbereinigt sei mit einem leichten prozentualen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

Der aus einer Darmstädter Apotheke hervorgegangene Dax-Konzern feiert in diesem Jahr seinen 350. Geburtstag. Doch neben dem starken Euro machen dem Konzern zunehmend Konkurrenten aus Asien Marktanteile im wichtigen Geschäft mit Flüssigkristallen etwa für Displays in Smartphones streitig.

2017 profitierte der Konzern von einem Sonderertrag in Höhe von 906 Millionen Euro aus der US-Steuerreform. Unter dem Strich stieg so der Überschuss um fast 60 Prozent auf ein Rekordergebnis 2,6 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 5 Cent auf 1,25 Euro je Aktie steigen.

Negative Währungseffekte drückten hingegen im Tagesgeschäft das bereinigte Ebitda um knapp 2 Prozent auf 4,41 Milliarden Euro. Den Umsatz steigerte Merck vor allem dank seiner Pharma- und Laborsparte um 2 Prozent auf 15,33 Milliarden Euro. Damit blieb der Konzern im eigenen Erwartungshorizont und traf die Erwartungen der Analysten. Allerdings hatte Merck bereits im Jahresverlauf seine Ziele eingedampft./tav/jha/

