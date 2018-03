FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2410 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Insgesamt war die Lage am Devisenmarkt ruhig. Die EZB hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2417 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag blicken die Anleger in Richtung Frankfurt. Dort tagt der EZB-Rat, um über den geldpolitischen Kurs zu beratschlagen. Fachleute rechnen mit Entscheidungen im Detail. Konkret könnten kleinere Hinweise fallen, dass sich die EZB langsam in Richtung geldpolitische Normalisierung bewegt. Leitzinsänderungen oder eine Anpassung des billionenschweren Wertpapierkaufprogramms werden jedoch nicht erwartet./bgf/stk

