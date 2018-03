MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der vor der Fusion mit Praxair stehende Linde-Konzern hat im Schlussquartal von besser laufenden Geschäften in Europa und Asien profitiert. Allerdings bekam Linde erneut den Preisdruck im US-Gesundheitswesen zu spüren. Zudem belastete der schwächere US-Dollar. Der Umsatz ging im Zeitraum Oktober bis Dezember um 3,8 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro zurück, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte kletterten die Erlöse um 0,9 Prozent.

Operativ lief es für das Unternehmen besser. Allerdings verharrte der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 1,06 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, da Linde im Vorjahr eine Rückzahlung erhalten hatte. Unter dem Strich verdoppelte sich der Gewinn auf 544 Millionen Euro. Hier profitierte Linde von der US-Steuerreform. Im Gegenzug belasteten Kosten für den Umbau, aber auch für die geplante Fusion mit Praxair.

Der Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair laufe nach Plan, hieß es. Da die Aktionäre dem Vorhaben bereits zugestimmt haben, kann die Fusion nur noch an zu hohen Auflagen oder dem Veto der Kartellbehörden scheitern. Von den neun für den Zusammenschluss nötigen Wettbewerbsbehörden stimmte bislang nur Russland zu. Neben Mexiko, China, Südkorea, Kanada, Brasilien und Indien fehlen noch die Zustimmungen aus der EU und den USA.

Im Juni hatten beide Unternehmen den Zusammenschluss zum größten Industriegasekonzern der Welt besiegelt. Als neuer Weltmarktführer für Industriegase mit 66 Milliarden Euro Börsenwert, 80 000 Mitarbeitern und 27 Milliarden Euro Umsatz erhofft sich der künftig von Praxair-Chef Steve Angel in den USA geführte neue Konzern Synergien von mehr als 1 Milliarde Euro. Die IG Metall befürchtet den Verlust von Arbeitsplätzen und Mitbestimmungsrechten. /mne/jha/

ISIN DE0006483001 DE000A2E4L75

