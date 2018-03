DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Höhere Mieteinnahmen haben den Immobilienkonzern LEG 2017 kräftig angetrieben. Der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO I) stieg im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf über 295 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Dabei traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen von Analysten. Die Aktionäre sollen mit einer von 2,76 auf 3,04 Euro erhöhten Dividende an dem Erfolg teilhaben.

Dabei legten die Kaltmieten pro Quadratmeter auf vergleichbarer Fläche um 3,3 Prozent zu. Insgesamt stiegen sie sogar um 4,5 Prozent Der Nettogewinn wuchs sogar um 46 Prozent auf fast 845 Millionen Euro. Dabei wirkte sich vor allem die Höherbewertung von Immobilien positiv aus. Im laufenden Jahr will der Vorstand den FFO1 weiterhin auf 315 bis 323 Millionen Euro nach oben treiben. Für 2019 hat er eine weitere Steigerung auf 338 bis 344 Millionen Euro im Auge. Er setze auf "einen überproportionalen Gewinn- und Dividendenanstieg in den kommenden Jahren", sagte Vorstandschef Thomas Hegel./stw/stk

ISIN DE0008467416

AXC0050 2018-03-08/07:35