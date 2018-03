Die US-Einzelhandelskette Casey's General Stores (ISIN: US1475281036, NASDAQ: CASY) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 26 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 1,04 US-Dollar. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Mai 2018 (Record date ist der 1. Mai 2018). Beim aktuellen Kursniveau von 113,06 US-Dollar (Stand: 7. März 2018) entspricht dies einer ...

