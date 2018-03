NEW YORK (dpa-AFX) - Im US-Gesundheitssektor bahnt sich die nächste Milliardenübernahme an. Der Krankenversicherer Cigna will einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) zufolge den auf Preisverhandlungen spezialisierten Dienstleister Express Scripts schlucken. Die Transaktion könnte ein Volumen von 50 Milliarden Dollar (40 Mrd Euro) oder mehr haben, berichtete die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Express Scripts kommt aktuell auf einen Börsenwert von 41 Milliarden Dollar. Zusammen mit den bei Übernahmen üblichen Zuschlägen könnte das Volumen die Marke von 50 Milliarden Dollar übersteigen. Cigna selbst kam zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von 47 Milliarden Dollar. Wie genau die Details der möglichen Übernahme ausgestaltet sein sollen, sei nicht in Erfahrung zu bringen gewesen, hieß es in dem Bericht. Die Übernahme könnte aber noch am Donnerstag bekanntgemacht werden.

Im US-Gesundheitssektor ist es in den vergangenen Monaten und Jahren wegen der vielen neuen gesetzlichen Vorschriften infolge der noch von US-Präsident Barack Obama angestoßenen Gesundheitsreform zu vielen Übernahmen gekommen. So hatte Ende 2017 die Drogerie- und Apothekenkette CVS die Übernahme des Krankenversicherers Aetna für rund 77 Milliarden Dollar inklusive Schulden angekündigt. Andere Transaktionen wurden von den Aufsichtsbehörden untersagt.

So musste Aetna Anfang 2017 wegen Bedenken der US-Kartellwächter die milliardenschwere Übernahme des Rivalen Humana abblasen. Wenige Wochen später war auch der geplante Milliardenkauf des Krankenversicherers Cigna durch den größeren Konkurrenten Anthem wegen kartellrechtlicher Bedenken gerichtlich untersagt worden./zb/men/fba

ISIN US00817Y1082 US1255091092

AXC0054 2018-03-08/07:41