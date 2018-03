FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGUNG - Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,06 Prozent höher auf 12 252 Punkten. Seit Wochenbeginn hat sich der Dax wieder um knapp drei Prozent nach vorn gearbeitet. "Die Märkte beruhigen sich, man wartet nun auf Details", schrieb Ric Spooner vom Broker CMC Markets mit Blick auf die protektionistischen Maßnahmen in den USA. Am Nachmittag könnte EZB-Präsident Mario Draghi einen vorsichtigen Hinweis auf das absehbare Ende der Wertpapierkäufe geben.

USA: - TIEFERE ERÖFFNUNG STARK GEKONTERT - Die jüngsten Entwicklungen im Zuge des drohenden internationalen Handelskonflikts haben den Anlegern am Mittwoch letztlich wenig Angst eingejagt. Offenbar überwog am Ende die Einschätzung, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Dow, S&P, Nasdaq & Co schlossen nahe ihrer Tageshochs.

ASIEN: - GEWINNE - Die asiatischen Börsen nahmen am Morgen den positiven Trend von der Wall Street auf und legten teils deutlich zu - allen voran der Hang Seng in Hongkong.

DAX 12.245.36 1.09% XDAX 12.257.57 0.88% EuroSTOXX 50 3.377.36 0.58% Stoxx50 2.972.49 0.23% DJIA 24.801.36 -0.33% S&P 500 2.726.80 -0.05% NASDAQ 100 6.929.39 0.24% Nikkei 225 21.368,07 0.5%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future Schlusskurs 156.66 0.10% Bund-Future Settlement 156.81 -0.10%

DEVISEN: - STABIL - Der Euro hält sich am Morgen knapp über 1,24 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2417 (Dienstag: 1,2411) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8054 (0,8057) Euro.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1.2408 -0.04% USD/Yen 105.97 -0.10% Euro/Yen 131.49 -0.14%

ROHÖL - AKTUELLE KURSE - Brent (Mai-Lieferung) 64.38 -0.20 USD WTI (April-Lieferung) 61.22 -0.16 USD

