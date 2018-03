Die Alpiq-Chefin soll an der kommenden Generalversammlung vom 4. April ins Gremium gewählt werden. Staiblin amtet seit 2013 als Alpiq-CEO und arbeitete davor während fünfzehn Jahren in leitenden Positionen beim Technologiekonzern ABB. Sie ist auch in den Verwaltungsräten von Rolls-Royce und Georg Fischer vertreten. Staiblin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...