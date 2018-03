LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk erhöht dank erreichter Sparziele die Ausschüttung an seine Aktionäre kräftig. Pro Vorzugsaktie sollen nun 0,46 (2016: 0,19) Euro und 0,40 (2016: 0,13) Euro je Stammaktie gezahlt werden, teilte das Unternehmen bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen am Donnerstag in Lübeck mit. Erste Zahlen und Tendenzen hatte Dräger bereits Anfang Januar veröffentlicht.

Auch in den Folgejahren sollen den Angaben zufolge mindestens 10 Prozent des Konzerngewinns, abzüglich der Ergebnisanteile nicht-beherrschender Anteilsinhaber, ausgeschüttet werden. Das seit 2015 laufende Effizienzprogramm sei erfolgreich abgeschlossen und die Kosten wie geplant runtergefahren worden, hieß es. Daher hebe Dräger die Ausschüttung an die Anteilseigner wieder an, im Vorjahr mussten sich die Aktionäre mit einer stabilen Auszahlung zufrieden geben. Damals hieß es, erst wenn sich die Ergebnisentwicklung nachhaltig deutlich verbessert und stabilisiert habe, sei eine Erhöhung der Dividende möglich./stk/jha/

ISIN DE0005550636

