Euro Sun Mining Inc.: Generalsekretär der rumänischen Regierung veröffentlicht Befürwortungsverfahren für die Bergbaulizenz Rovina Valley

DGAP-News: Euro Sun Mining Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges Euro Sun Mining Inc.: Generalsekretär der rumänischen Regierung veröffentlicht Befürwortungsverfahren für die Bergbaulizenz Rovina Valley 08.03.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Generalsekretär der rumänischen Regierung veröffentlicht Befürwortungsverfahren für die Bergbaulizenz Rovina Valley

TORONTO, 7. März 2018. Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) (Euro Sun" oder das "Unternehmen") hat davon Kenntnis, dass der Generalsekretär der rumänischen Regierung heute eine Mitteilung auf ihrer Webseite veröffentlicht hat, die das Ratifizierungsverfahren für die Bergbaulizenz hinsichtlich des Projekts Rovina Valley (das "Projekt") betrifft. Das Projekt liegt im westlichen Zentral-Rumänien. ( http://www.sgg.ro/legislativ/domeniu.php?pagina=0&id=2)

In Fortführung der öffentlichen Transparenz-Richtlinien in Rumänien wurde das beschriebene Befürwortungsverfahren am 6. März 2018 initiiert. Die Ratifizierung durch das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium und das Forst- und Gewässerministerium wird nicht später als den 9. März 2018 erfolgen.

Eine neue Darlegung und Ratifizierung durch das Finanzministerium wird nicht später als den 16. März 2018 und den 23. März 2010 durch das Justizministerium erfolgen.

G. Scott Moore, President und CEO von Euro Sun, sagte: "Wir sind zufrieden, den laufenden Fortschritt an unserer Bergbaulizenz sowie die fortgesetzte Prozesstransparenz der rumänischen Regierung zu sehen."

Über Euro Sun Mining Inc.

Euro Sun ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen mit Fokus auf die Exploration und Entwicklung seines sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley im westlichen Zentral-Rumänien, das die zweitgrößte Goldlagerstätte in Europa beherbergt.

Kontaktinformation:

Euro Sun Mining Inc. Investor Relations info@eurosunmining.com Tel: +1 416.309.4299

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

08.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

661651 08.03.2018

ISIN CA29872L2066

AXC0061 2018-03-08/08:00