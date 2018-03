CAPITALinside - Die neue digitale Community für den professionellen Finanzmarkt durch effiziente Vernetzung und einen direkten Vertriebskanal zu allen in der DACH Region aktiven Kapitalanlageberatern.

CAPITALinside - Die neue digitale Community für den professionellen Finanzmarkt durch effiziente Vernetzung und einen direkten Vertriebskanal zu allen in der DACH Region aktiven Kapitalanlageberatern. 08.03.2018

Hamburg, 8. März 2018 - CAPITALinside - die Hamburger Digitalschmiede salesheads AG erfreut sich täglich steigender Userzahlen auf ihrer neuen Plattform CAPITALinside. Mithilfe von künstlicher Intelligenz erhält der eingeloggte professionelle User ausschließlich Nachrichten und Anlageideen, die ihn wirklich interessieren. "Weniger lesen, mehr wissen" - das Credo der beiden Gründer Achim Denkel und Victor Reincke.

Auf CAPITALinside.com können sich Berater untereinander austauschen, einzelne Produkte analysieren, vergleichen, auf Watchlisten setzen, Kunden verschicken etc. Zum anderen senkt die Plattform Barrieren in den direkten Kontakt zu einem Fondsmanagement zu kommen. "Finden Sie mal online den richtigen Ansprechpartner einer grossen internationalen Fondsgesellschaft, der mir eine Performancefrage zu Fonds XYZ beantworten kann - das dauert ewig und ist nicht effizient; wir kürzen diese Suche ab", so Denkel.

Die Macher von CAPITALinside haben vieles vor - Neben der Entwicklung neuer Technologien soll die erschließung von Nachbarländern in ganz Europa sollen über Franchise Partner noch in diesem Jahr angebunden werden. "2021 wollen wir in Europa die führende Community im Finanzmarkt sein", ergänzt Denkel.

08.03.2018

