44 Prozent der akzeptierten Paper auf der ISSCC 2018 wurden von Entwicklern aus Amerika, 39 Prozent aus Asien und 17 Prozent aus Europa beigesteuert. Am stärksten vertreten waren dabei Universitäten und andere akademische Einrichtungen mit 60 Prozent akzeptierter Beiträge, gefolgt von der Industrie mit 27 Prozent. Die ISSCC deckt thematisch das volle Spektrum von Design-Ansätzen und fortgeschrittenen, technischen Entwicklungen aus den Bereichen Kommunikations-, analoge und digitale Systeme sowie vorausschauenden Entwicklungen ab, die ihre Marktreife erst in drei oder mehr Jahren erreichen.

Innovation in der Halbleiterindustrie - aber wie?

Den Auftakt zur Konferenz machte der Plenarvortrag von Analog Devices' President und CEO Vincent Roche, der die Frage in den Raum warf, wie die Halbleiterindustrie in Zukunft Innovationen generieren wird - ist sie es doch, die die Grundlage dafür bildet, wie wir Menschen heute lernen, arbeiten und leben. Auch aufkommende Technologien wie Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, virtuelle Realität sowie Unternehmen wie Facebook und Google sind abhängig von und Nutznießer der Innovationen der Halbleiterindustrie. Doch einer der Innovationstreiber, die Dennard-Skalierung, fand schon vor einem Jahrzehnt ihr Ende, als sich die Versorgungsspannungen der ICs nicht weiter senken ließen. Auch das Moor'sche Gesetz nähert sich hinsichtlich der Leistungsaufnahme der ICs, Quanten-Tunnel-Effekten und Limits bei der Lithographie rapide der Grenze dessen, was physikalisch und vor allem wirtschaftlich möglich und sinnvoll ist - betragen die Kosten für eine State-of-the-Art-Waferfabrik doch derzeit etwa zehn Milliarden US-Dollar. Roche: "Ist die Party vorüber, oder fangen wir gerade erst an?" ...

