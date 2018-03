Eine Werbung der DZ BANK AG Zum Shopping in die überfüllte Innenstadt fahren? Der Griff zum Tablet oder PC ist doch viel bequemer. Keine langen Schlangen an den Kassen, kein Warten an den Umkleidekabinen und kein Gedrängel. Und jetzt bekommt man sogar die bestellte Ware, ohne die Umwelt durch Emissionsausstoß zu belasten, nach Hause geliefert. Die Deutsche Post ist mit ihrem...

Den vollständigen Artikel lesen ...