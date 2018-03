Bis Mario Draghi am Mittag vor die Presse tritt, werden Investoren an der Frankfurter Börse wenig wagen. Derweil geht die Bilanzsaison weiter.

Im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung werden sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt voraussichtlich zurückhalten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag wenig verändert starten.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Deutsche Aktienindex am frühen Donnerstagmorgen bei 12.257 Punkten. Am Mittwoch hatte er gut ein Prozent höher bei 12.245 Punkten geschlossen und damit dem schwächeren Trend an der Wall Street getrotzt.

Die meisten Volkswirte rechnen ...

