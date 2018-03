Frauen sind in höheren Positionen in vielen Bereichen weiterhin unterrepräsentiert, obwohl sie die Hälfte des Personalbestandes und mehr als die Hälfte der neuen Universitäts-Absolventen in der EU ausmachen. Von den 7,2 Millionen Menschen, die Management-Positionen in der EU besetzen, sind 65 % Männer - und nur 35 % Frauen. Weiterhin verdienen Männer in diesen high-Profile Positionen 23 % mehr als Frauen.

In der Schweiz sind mehr als ein Fünftel aller Vorstandsmitglieder Frauen. Diese Zahl ist nach Jahren der Stagnation erstmals leicht angestiegen. Tatsächlich ist der Anteil von Frauen in den Verwaltungsräten der 100 grössten Unternehmen in der Schweiz "von 6 % auf 8 % geklettert, und damit in einem Jahr um so viel angestiegen wie in den letzten zehn Jahren zusammen," meldet der 2017 Schilling Report:"Transparency at the Top". Von den führenden Management-Positionen in mittelgrossen Unternehmen landesweit nehmen Frauen laut dem Beratungsunternehmen Ernst & Young nur 19 % ein. Es ist klar, dass Schweizer Unternehmen damit beginnen müssen, ehrgeizige Ziele zu setzen, wenn sie mit anderen westeuropäischen Ländern Schritt halten wollen.

Um mehr Frauen in diese Management-Positionen aufzunehmen, müssen Unternehmen ihre Ärmel hochkrempeln und auf eine offene Unternehmenskultur hinarbeiten, die systematisch junge, talentierte Frauen fordert. Wie können Schweizer Unternehmen also diesen Weg einschlagen, um mehr Frauen in führenden Positionen zu beschäftigen? Alles beginnt mit einem Wandel in der Wahrnehmung: Der erste Schritt besteht darin, dass Frauen, die bereits Führungspositionen besetzen, ins Rampenlicht rücken, als Vorbilder fungieren und andere Frauen inspirieren. Anlässlich des Internationalen Frauentags hat Nicole Heimann & Partners AG mit einigen Frauen in bedeutenden Positionen gesprochen, um herauszufinden, warum sie ihre Führungsrollen ausüben, welche Herausforderungen sie auf ihrem Weg gemeistert haben und damit andere Frauen inspirieren können.

Die Perspektive wechseln

Statistiken über Frauen in Management-Positionen werden immer und immer wiederholt. Anstatt uns auf die Tatsache zu konzentrieren, dass Frauen unterrepräsentiert sind, finden wir, dass es uns weiter bringt, Frauen hervorzuheben, die bereits Führungspositionen besetzen- um somit die Perspektive zu wechseln. Obwohl wir uns oft in einer Unternehmenskultur finden, die männliche, extrovertierte Führungskräfte privilegiert (maskulin, Alphamann, sozial, kühn und selbstbewusst), haben Frauen gelernt, mit dieser Kultur umzugehen und geschlechtsspezifische Hürden zu bewältigen.

Ausserdem hat die Forschung immer wieder gezeigt, dass Diversität innerhalb eines Unternehmens Innovation und Wachstum fördert. Folglich haben erfolgreiche Unternehmen in der Schweiz belegt , dass sie durch aktive, konkrete Massnahmen für die Förderung von Frauen in Führungspositionen, mehr unternehmen. In einem Report von Ernst & Young über Frauen und höhere Management-Positionen in der Schweiz haben diejenigen Unternehmen, die ihre finanzielle Situation mit "gut" und "auf dem Weg zu Verbesserungen" bewertet haben, 20 % Frauen auf der obersten Führungsebene beschäftigt, während Unternehmen, die ihren finanziellen Status mit "schlecht" bewertet haben, nur 16 % Frauen beschäftigen. Die Besetzung von Frauen in Führungspositionen führt auch zu Rentabilität. In einem Paper vom Peterson Institute for International Economics zeigen Umfragen, dass "keine Beschäftigung von Frauen in der Unternehmensleitung (CEO, Vorstand und andere leitende Positionen) verglichen mit einem Frauenanteil von 30 % mit einer Rentabilitätssteigerung von 15 % korreliert."

Es wäre aber falsch, Geschlechtergleichheit im Management auf Rentabilität zu reduzieren. Diversität in Einstellungen, Führungsstrategien und Entscheidungsfindungen in der Geschäftsleitung führen allesamt zu innovativen Strategien, welche das Wachstum eines Unternehmens fördern - finanziell und auch kulturell. Ausserdem wird es jungen, ehrgeizigen Frauen Mut machen, wenn sie erfolgreiche Frauen in Führungspositionen sehen und die Perspektive von Schwierigkeiten zu Erfolgsgeschichten wechseln.

Erfolgsgeschichten

Sandra Lienhart, CEO bei der Bank Cler seit Juni 2017, war eine der ersten Frauen überhaupt, die CEO bei einer schweizer Bank geworden ist. Sie leitet etwa 550 Angestellte und ist Mitglied der Konzernleitung der Basler Kantonalbank. Frau Lienhart hat sich immer selbst mittels Selbstreflektion herausgefordert und sagt, dass sie nie wegen ihres Geschlechts zurückgehalten worden ist: "In meiner Karriere hat es nie eine Rolle gespielt, dass ich eine Frau bin." Eine starke Eigenwahrnehmung und das gut Kennen der eigenen Fähigkeiten und Stärken ermöglichten es ihr die Herausforderungen auf dem Weg zum Erfolg zu meistern..Bei jeder Weggabelung hat Frau ...

