Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Internationalen Frauentags" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Von den geplanten US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium sollen Kanada und Mexiko offenbar zunächst verschont bleiben. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, sagte am Mittwoch, die US-Regierung erwäge mögliche Ausnahmeregelungen für mehrere Länder, und nannte die beiden Nachbarstaaten. Laut der "New York Times" könnte US-Präsident Donald Trump die Strafzölle am Donnerstag verhängen. Für Kanada und Mexiko könne es "potenzielle Ausnahmen" geben, die dann möglicherweise auch noch auf "andere Länder" ausgedehnt werden könnten, sagte Sanders. Das Kriterium sei dabei die nationale Sicherheit. Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf ranghohe Vertreter der US-Regierung, Kanada und Mexiko sollten zunächst für 30 Tage von den Strafzöllen ausgenommen werden. Die Ausnahmeregelung könne verlängert werden, wenn es Fortschritte bei der Neuverhandlung des Nafta-Freihandelsabkommens zwischen den drei Ländern gebe. In einem Brief an Trump äußerten sich unterdesen am Mittwoch rund hundert republikanische Kongressabgeordnete besorgt über die Pläne. Sie fürchteten Folgen für US-Unternehmen und forderten "gezieltere" Maßnahmen.

TAGESTHEMA II

Der EZB-Rat dürfte bei seiner Sitzung darüber diskutieren, ob er für den Notfall weiterhin eine Erhöhung der Anleihekäufe in Aussicht stellen soll. Ob er sich wirklich zu einer Streichung dieser Passage durchringen wird, ist aber unsicher. Die Kommunikation der EZB in dieser Frage war zuletzt nicht eindeutig, und die Inflationsentwicklung enttäuschte erneut. Volkswirte erwarten jedenfalls, dass der Rat das Niveau seiner Leitzinsen ebenso unverändert lassen wird wie das Monatsvolumen seiner Anleihekäufe (30 Milliarden Euro). Ursprünglich - und zur Überraschung der Marktteilnehmer - hatte sich der EZB-Rat im Dezember darauf geeinigt, "Anfang des Jahres" seine Kommunikation im Hinblick auf die Anleihekäufe zu überdenken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 4.308 -2% 8 4.418 EBITDA 1.043 -2% 7 1.063 EBIT 498 +6% 7 468 Ergebnis vor Steuern 425 +7% 4 396 Ergebnis nach Steuern/Dritten 340 +52% 7 223 Ergebnis je Aktie 1,91 +29% 9 1,48

HUGO BOSS

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 EBITDA bereinigt 147,1 -0,2% 5 147,4 EBIT 84 -1% 3 85 Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 -8% 4 63 Ergebnis je Aktie 0,83 -9% 3 0,91

AXEL SPRINGER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatzerlöse 986 +9% 4 904 EBITDA 176 -0,3% 3 177 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 87 Ergebnis nach Steuemrn bereinigt k.A. -- -- 91 Ergebnis je Aktie 0,79 +11% 2 0,71 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,74 +6% 5 0,70

DRÄGERWERK (9.00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum Gesamtjahr (Angaben in Millionen Euro, Dividende in Euro):

PROG* PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 EBIT 153 +11% 8 137 Ergebnis nach Steuern 87 +6% 7 82 Ergebnis je Vorzugsaktie 4,96 +43% 8 3,46 Dividende je Vorzugsaktie 0,22 +16% 7 0,19

Weitere Termine:

07:45 FR/Engie SA, Jahresergebnis

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Jahresergebnis

09:00 DE/Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis und Vorstellung der neuen

Strategie (10:00 BI-PK in Frankfurt)

10:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, HV

12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 1Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Fortsetzung Tarifverhandlungen

Möglicher vorgezogener Termin - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

BMW

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 25.577 +3% 6 24.934 Umsatz Automobile 23.484 +1% 5 23.174 Umsatz Finanzdienstleistungen 6.932 +3% 5 6.741 EBIT 2.127 +17% 6 1.824 EBIT Automobile 1.916 -- 6 1.917 EBIT Finanzdienstleistungen 543 +11% 5 488 Ergebnis vor Steuern 2.206 +15% 4 1.924 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 1.499 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.056 +38% 6 1.485 Ergebnis je Stammaktie 3,03 +34% 7 2,26

DIVIDENDENABSCHLAG

BHP Billiton 55 Pence Thomas Cook 0,6 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 DE/Auftragseingang Januar saisonbereinigt PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +3,8% gg Vm -EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 210.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IE/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Gesamtvolumen von 1 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.722,50 -0,03 Nikkei-225 21.368,07 0,54 Schanghai-Composite 3.285,26 0,42 DAX 12.245,36 1,09 DAX-Future 12.254,50 0,88 XDAX 12.257,57 0,88 MDAX 25.834,99 0,39 TecDAX 2.595,39 1,08 EuroStoxx50 3.377,36 0,58 Stoxx50 2.972,49 0,23 Dow-Jones 24.801,36 -0,33 S&P-500-Index 2.726,80 -0,05 Nasdaq-Comp. 7.396,65 0,33 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,28% +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Beherrschendes Thema an Europas Börsen bleibt die mögliche Einführung von US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte. Für etwas Erleichterung sorgen jüngste Aussagen aus dem Weißen Haus, dass einige Länder, darunter die Nafta-Staaten Kanada und Mexiko, aber möglicherweise auch Europa, von den Zöllen ausgenommen werden sollen. Angeblich wird US-Präsident Trump im Tagesverlauf ein Dekret unterzeichnen, mit dem die Zölle in den kommenden Tagen in Kraft treten. Etwas Unterstützung kommt aus China. Dort sind die Exporte im Februar um 44,5 Prozent, und damit weit mehr als die erwarteten 8,5 Prozent, gestiegen.

Rückblick: Fester - Die Anleger schwankten zwischen Hoffen und Bangen. Bangen, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt ausweiten könnte, Hoffen, dass die Drohungen von US-Präsident Donald Trump letztlich nicht umgesetzt werden. Rückenwind erhielten die Skeptiker durch den Rücktritt des obersten Wirtschaftsberaters im Weißen Haus, Gary Cohn. Er gilt als überzeugter Verfechter des Freihandels. Die Angst vor einem Handelskrieg drückte auf Stahl- und zeitweise auf Autotitel. Der Stoxx-Index der Rohstoff-Aktien, zu denen auch die Stahltitel zählen, fiel um 0,2 Prozent. Lange stand auch der Autosektor unter Druck, dieser erholte sich aber im späten Geschäft, auch getrieben von Übernahmespekulationen im Sektor. Er gewann 0,6 Prozent. Angeblich verhandelt Nissan mit der französischen Regierung über den Erwerb der 15-prozentigen Staatsbeteiligung an Renault. Renault stiegen um 5,6 Prozent. Sehr gut kamen die 2017er-Zahlen des Triebwerksbauers Rolls Royce an. Die Aktie schoss um 11,5 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Deutsche Post blieben mit einem Plus von 0,2 Prozent hinter dem Gesamtmarkt etwas zurück. Der Logistiker verdiente im vierten Quartal zwar mehr und steigerte den Umsatz, die Erwartungen der Analysten erfüllte der DAX-Konzern aber dennoch nicht ganz. Auch der Ausblick für 2018 wurde als etwas enttäuschend eingestuft. Als positiv für den DWS-Börsengang bewerteten Händler, dass sich laut "FAZ" der japanische Versicherer Nippon Life mit knapp 10 Prozent an der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank beteiligen will. Deutsche Bank stiegen um 2,4 Prozent. Positiv kam am Markt die Dividendenpolitik der Cewe Stiftung an. Die Dividende steigt zum neunten Mal in Folge. Cewe gewannen 3,4 Prozent. Negativ wurde dagegen eine Dividendenkürzung bei Pfeifer Vacuum gesehen - die Aktie verlor 5,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der Erholung an der Wall Street ging es auch mit deutschen Aktien nachbörslich noch einen Tick weiter nach oben.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 08, 2018 01:40 ET (06:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.